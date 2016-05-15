Труханов предложил провести конкурс Евровидение 2017 в Одессе

"Одесса и одесситы поздравляют Джамалу с победой на Евровидении! Уверен, в следующем году Украина примет Евровидение на высоком уровне. Площадкой, достойной проведения такого престижного конкурса, вполне может стать наша Одесса - многонациональный, красивый, европейский город с богатой историей и культурными традициями!" - написал одесский мэр на своей публичной странице в Facebook.

Одесса имеет достаточный потенциал для проведения мероприятий масштаба конкурса "Евровидение". В городе есть несколько закрытых концертных площадок мирового уровня, вроде Оперного театра или театра Музкомедии. Кроме того, город располагает великолепной исторической площадкой для опен-эйров в виде Потемкинской лестницы, передает Южный Курьер.

У Одессы есть традиции проведения Международного кинофестиваля и музыкальных фестивалей мирового класса - как, например, Odessa Jazz Fest или Международный фестиваль современного искусства "Два дня и две ночи новой музыки".

Напомним, вчера в Стокгольме завершился финал международного песенного конкурса "Евровидение 2016", который по итогам голосования национальных жюри и зрителей конкурса выиграла украинская певица Джамала с песней "1944" о депортации крымских татар. На ее создание, по словам певицы, вдохновили рассказы бабушки, которая пережила депортацию. По мнению Джамалы, обыски, которые возобновились в домах мусульман в Крыму, сделали ее песню еще более актуальной.

В следующем году, согласно правилам конкурса, "Евровидение" состоится в Украине.