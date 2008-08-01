Президент подписал закон о внесении изменений в госбюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», что касается преодоления последствий стихийного бедствия в шести областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, что предусматривает увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн. Эти средства предназначены на ликвидацию последствий наводнения в западных областях.