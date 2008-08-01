Криль считает, что Тимошенко пенсию не повысила, а лишь индексировала

Лидер политической партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ считает, что популистские пиар-акции правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО привели к негативным тенденциям в экономике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом И.КРИЛЬ заявил во время чат-конференции.

«Ведь инфляция за полугодие – 15,5% – больше в 3 раза, чем в прошлом году», – заметил он.

По словам И.КРИЛЯ, популистские пиар-акции с использованием бюджетного ресурса уже сегодня привели к негативным тенденциям в экономике, предпринимательстве, последствия которых страна почувствует в ближайшем будущем.

«Относительно социальных шагов правительства, то стоит отметить, что увеличение пенсий не является улучшением жизни людей, а лишь компенсацией высокого уровня инфляции», – подытожил лидер «Единого Центра».