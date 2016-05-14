В Запорожье на стене элеватора нарисовали огромный портрет Савченко (фото)

Портрет нарисовала группа молодых ребят из Запорожья, макет создал художник Валерий Дзыгало.

Инициаторы обещают, что скоро рядом с портретом Савченко появятся слова национального гимна и портреты политзаключенных Олега Сєнцова и Александра Кольченка.

Активисты говорят, что это только первая работа из серии.

Всего же Надежды Савченко они собираются посвятить 10 муралов.

11 мая ей исполнилось 35 лет.

Напомним, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

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