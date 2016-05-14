Порошенко: Украина должна видеть первоочередным приоритетом восстановление Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на торжественной церемонии принятия присяги сотрудниками Департамента патрульной полиции Краматорска Донецькой области.

«Украина должна видеть первоочередным приоритетом восстановление Донбасса. Это ключевое направление возвращения суверенитета над оккупированными территориями», - заявил Порошенко.

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По словам президента, восстановление Донбасса должно происходить так же, как и защита суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, усиление боеспособности армии и других силовых подразделений.

«Мной было проведено совещание по формированию значительных средств (на восстановление Донбасса - УНИАН), причем как госбюджета, так и средств донорской помощи наших стран-партнеров, международных финансовых организаций», - заявил президент, добавив, что донорами выступили Германия, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, ООН и страны «Большой семерки».

Кроме того, Порошенко отметил, что был составлен пообъектный перечень направлений использования средств донорской помощи: восстановление разрушенного жилого фонда, восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, включая объекты водоснабжения, энергоснабжения, мосты.

«Наконец уже завершили финансирование проектных работ, и можем представлять эти проекты нашим партнерам», - добавил он.