Ставнийчук знает, что Президенту в КС хочет насолить Тимошенко

Секретариат Президента Украины пока не ознакомлен с текстом представления народных депутатов в Конституционный Суд Украины относительно конституционности указа главы государства об обеспечении работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно сути соответствующего представления.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что, насколько ей известно из СМИ, данное представление находится на изучении в Секретариате КС.

«С текстом этого конституционного представления я не знакома, потому что нет такой практики - направлять соответствующие представления в КС и сразу тому же субъекту, решение которого подлежит» обжалованию, - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, после определенных процедур в КС Секретариат Президента будет иметь возможность ознакомиться с содержанием соответствующего представления и обнародовать свою правовую позицию.

М.СТАВНИЙЧУК заметила, что, насколько ей известно, авторами такого представления являются депутаты от фракции Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ № 474, согласно которому до конца 2008 года должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия для перевода нефтепровода “Одесса-Броды” в режим прямого поставки нефти, как предусматривалось при его прокладке.

31 июля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 59 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «Об обеспечении работы нефтепровода «Одесса–Броды» по проектному направлению» от 22 мая 2008 года № 474. Согласно Регламенту КС, представление передано на изучение в Секретариат суда.