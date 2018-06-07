Наводнение в западной Украине: кому война, а кому мать родна

Наводнение на Западной Украине стало тестом на профессиональность спасательных служб и на зрелость украинских политиков. По просьбе УНИАН политологи и эксперты продолжают комментировать реакцию политиков, общества и эффективность действий служб, которые несли профессиональную ответственность за судьбу людей в условиях чрезвычайной ситуации.

Василий Дурдынец, председатель Всеукраинской организации “Чернобыль” МВД и внутренних войск Украины

Украинские политики в экстремальной ситуации оказались слабее, чем те, кто выполнял черновую работу по ликвидации последствий наводнения, спасал людей. Центральный аппарат МЧС, сотрудники местных и отправленных подразделений в этой ситуации работали на максимуме, показали себя профессионалами. Но ситуация ярко засвидетельствовала, что к профессиональному ресурсу следует прибавить современное техническое обеспечение.

Программы обеспечения современными техсредствами давно разработаны МЧС и ежегодно подаются как предложения в госбюджет, но стабильно не финансируются. Например, еще в октябре в 2001 г. была утверждена программа «Тисс», рассчитанная на 2001-2015 г.г. (1,5 млрд. грн.), но, к сожалению, она профинансирована лишь наполовину.

МЧС и местные власти западных областей также неоднократно обращались к Кабмину с предложением о целевом финансировании противопаводковых проектов. Но они никогда не были учтены и не финансировались в полном объеме. Поэтому очевидно, что на протяжении следующих лет следует финансировать противопаводковые программы по всей Украине, а не только в Карпатах, а также финансово обеспечивать высокий уровень технической оснащенности подразделений МЧС.

Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики Национального университета “Киево-Могилянская академия”

Первая реакция на чрезвычайную ситуацию выглядела обнадеживающей, поскольку и Президент, и премьер-министр бросили все и немедленно прибыли на место беды. А дальше, к сожалению, пошла политизация этого вопроса, когда любое мероприятие или законодательная инициатива оценивалась в первую очередь через призму политических интересов.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»

Хорошо сработали спасатели на местах, для каждого из них, без преувеличений, нашлось место для подвига. Однако, в то же время, беда обнаружила традиционную неготовность политиков к очередной чрезвычайной ситуации. Речь идет о двоих составляющих неготовности: во-превых - неэффективность исполнительной власти, - ведь политики заботятся о чрезвычайных ситуациях тогда, когда уже что-то произойдет, а, во-вторых, медленное реагирование, ведь сразу после того, как произошла беда, они должны были прервать свои отпуска.

Сергей Таран, директор Международного института демократий

Жаль, что ни один представитель оппозиции, например, тот же министр от теневого правительства, так и не прибыл на место стихии, чтобы собственными глазами увидеть как именно происходит процесс ликвидации последствий наводнения. Вместо этого, ограничились лишь неаргументированными заявлениями. Важно, чтобы сейчас власть сосредоточилась не только на ликвидации последствий и выплате компенсаций пострадавшим, но и на разработке и финансировании комплексных предупредительных мер, которые сделают невозможными масштабные наводнения в будущем.

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований

Реагирование МЧС на стихию было вполне адекватным.

Среди негативов, которые обнаружила стихия, можно отметить прекращение финансирования государственных программ по предотвращению таких наводнений. Деньги на дамбы и другие противопаводковые сооружения были переведены лишь на 20-30%. Должна быть также разработана процедура реагирования на подобные беды и координации действий с соседними государствами. Для решения этих проблем МЧС нужно жестче ставить задание перед правительством.

Тарас Кинько, автор ряда исследований и книг по безопасности жизнедеятельности

Властям, вместо того, чтобы искать крайних для демонстрации своей требовательности и сердечности, следовало бы начинать с причин, а не с последствий цепи событий. Причина заключается в преступном уничтожении лесов, которые испокон веков сдерживали восхождение осадков в реки и потоки, не давая им мгновенно переполняться. Наши же политики традиционно взялись выжимать из ситуации по максимуму для собственного пиара, и искать “стрелочников”. Например, премьер после первого пребывания в зоне беды оценила работу МЧС неудовлетворительно на том основании, что там было много некормленных детей. Но это компетенция не МЧС, а местной власти - обеспечить жизнедеятельность населения во время стихийного бедствия.

Опрашивала Мария Кузьо