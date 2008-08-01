Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина
13:15, 01 августа 2008Политика
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Сообщение на правительственном портале
Завтра, 2 августа, в 10.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство на внеочередном заседании планирует увеличить авансовые платежи компенсаций семьям, пострадавшим от стихии в западных регионах Украины.
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