Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина

Завтра, 2 августа, в 10.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство на внеочередном заседании планирует увеличить авансовые платежи компенсаций семьям, пострадавшим от стихии в западных регионах Украины.