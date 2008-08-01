У Партии регионов в Северодонецке отняли офис

Фонд коммунального имущества разорвал договор аренды с Северодонецкой ячейкой ПР.

Помещение офиса Партии регионов в Северодонецке было одним из лучших в области. И по площади, и по техническому состоянию, и по местоположению – в коммунальном здании рядом со зданием горсовета. После перевыборов председателя парторганизации из помещения «попросили».

Фонд коммунального имущества разорвал договор аренды, еще действовавший в то время. Новый председатель организации Партии регионов в Северодонецке Сергей Дядык связывает это с фактом переизбрания руководства городской парторганизации.

В настоящее время многотысячная городская организация Партии регионов ютится в крошечном помещении, принадлежащем АСУ «Оргхим».

Обком со ссылкой на Ирта-Fax