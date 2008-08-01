Яценюк направил Ющенко на подпись вчерашний компромисс

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК направил на подпись Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО закон Украины о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 341-VI от 31 июля 2008 года) и закон Украины о внесении изменений в закон «О ставках акцизного сбора на табачные изделия» (№ 340-VI от 31 июля 2008 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

В сообщении напоминается, что 31 июля на внеочередной сессии парламента народные депутаты 441 голосом «за» приняли изменения в госбюджет во втором чтении и в целом за исключением двух поправок. Законом предусматривается выделение 5,8 млрд. грн. на преодоление последствий стихии в шести областях Украины.

Закон о внесении изменений в закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия» был одобрен в первом чтении и в целом 381 голосом «за». В соответствии с законом, предусматривается повышение акцизного сбора на табак и табачную продукцию, что даст возможность увеличить сумму поступлений в бюджет для восстановления пострадавших от наводнения районов на 1,1 млрд. грн.