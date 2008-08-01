Кернеса вызвали на очную ставку в СИЗО

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес повторно вызван на один допрос в МВД на пятницу на 10 утра.

"Они приглашают меня в помещение следственного изолятора №13. Я не знаю, согласно каким процессуальным нормам они предлагают мне приходить на допрос в СИЗО, поэтому я не приду. Кроме того, у меня есть непосредственные обязанности секретаря горсовета, которыми я должен заниматься", - сказал Кернес после допроса в четверг, пишет Комерсант-Украина.

Допрос Кернеса в четверг длился 6 часов 20 минут.

Начальник главного следственного управления МВД Петр Коляда сообщил, что "допрос Геннадия Кернеса был таким длительным", потому что его допрашивали по двум уголовным делам.

"Его не мучили, не истязали. Вел он себя нормально, и мы реагировали на его просьбы об отдыхе, несколько раз предоставляя по несколько минут на передышку, – отметил Коляда.

"Для того чтобы закончить его допрос, понадобится всего один день, поэтому следователь предложил господину Кернесу пообщаться уже завтра (в пятницу)", - добавил он.

На вопрос, с чем связан вызов секретаря Харьковского горсовета в СИЗО, Коляда ответил:

"Это не нарушает никаких процессуальных норм. Мы устраиваем ему очную ставку с лицом, взятым под стражу, которого я пока называть не буду".

Украинская правда