У Балоги увидели, что Тимошенко саботирует аверс Одесса-Броды

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК считает, что последние заявления руководства правительства относительно перспектив обеспечения проектного (аверсного) направления использования нефтепровода «Одесса-Броды» свидетельствуют о намерении Кабинета министров Украины и в дальнейшем саботировать реализацию этого проекта.

Об этом говорится в комментарии А.ГОНЧАРУКА, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

А.ГОНЧАРУК отметил, что главной целью перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим является обеспечить возможность гарантировать поставки нефти из каспийского и других регионов на украинские и иностранные нефтеперерабатывающие заводы.

Более того, сегодня это единственная реальная возможность спасти от упадка украинскую нефтеперерабатывающую отрасль.

«Сегодня вся система магистральных нефтепроводов Украины находится в фактической зависимости от двух иностранных заказчиков – российской компании «Транснефть» и оффшорной компании «Скилтон» (Никосия, Кипр). Кабинету министров нужно разобраться и объяснить, почему эти две компании фактически управляют всеми нефтеносными маршрутами Украины», – сказал А.ГОНЧАРУК.

В этой ситуации переход на аверсное использование нефтепровода «Одесса–Броды» будет означать поступление нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы, что создаст предпосылки для поставок на рынок украинских нефтепродуктов, и следовательно – действенной борьбы с быстрым ростом цен на горючее.

А.ГОНЧАРУК напомнил, что Президент Украины постоянно настаивает на аверсном использовании нефтепровода «Одесса–Броды».

«Именно благодаря последовательным действиям Президента и созданной им Межведомственной рабочей группы сформирована надлежащая межгосударственная правовая база и достигнуты договоренности о конкретных действиях по переводу нефтепровода в аверсный режим. Так были созданы условия для получения нефти украинскими НПЗ с целью восстановления их позиций на внутреннем рынке нефтепродуктов, а следовательно – открыты возможности восстановить реальный механизм предупреждения роста цен на нефтепродукты», – отметил заместитель руководителя Секретариата Президента.

Он напомнил, что Указом главы государства от 22 мая 2008 года № 474 была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Секретариата Президента, Верховной Рады, отраслевых министерств и ведомств и руководители двух украинских НПЗ, которые могут получать нефть, доставленную по нефтепроводу «Одесса – Броды» (НПЗ «Галичина» и НПЗ «Нефтехимик Прикарпатья»).

Рабочая группа разработала и начала реализацию плана организационных, юридических и технических мероприятий по обеспечению в 2008 году условий перевода нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсный режим работы.

При подготовке соответствующих документов были учтены все замечания со стороны представителей всех причастных правительственных и государственных структур. «Со стороны руководства Кабинета министров Украины не возникало никаких официальных возражений и не поступало никаких других предложений. И вдруг в последний момент премьер-министр без предупреждения и адекватных объяснений фактически сорвала работу», – сказал А.ГОНЧАРУК.

Он отметил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 28 июля вопрос нефтепровода «Одесса – Броды» снова был рассмотрен. Деятельность Кабмина по обеспечению проектного использования нефтепровода «Одесса – Броды» СНБО признала неудовлетворительной, поскольку он фактически саботировал возможность такого использования.

По решению СНБО, которое в соответствии с Конституцией Украины является обязательным для всех органов власти в государстве, Кабинет министров должен до 1 сентября завершить все необходимые юридические и организационные работы для того, чтобы аверсное использование «Одесса – Броды» стало возможным.

«В соответствии с решением СНБО будут рассмотрены любые предложения, которые будут предусматривать поставки реальных объемов нефти. Если, скажем, необходимый нефтяной ресурс найдется в компании «Единые энергетические системы», она имеет право внести соответствующие предложения. Единственное требование – предложения эти должны быть представлены уже в ближайшее время. Потому что промедление работает против возможности аверса «Одесса – Броды», а следовательно – против национальных интересов Украины», – подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины.

«В сложившейся ситуации правительство должно не искать поводы и дальше саботировать реализацию этого критически важного для национальной безопасности проекта, а добросовестно и своевременно выполнить решение СНБО», – сказал А.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, 28 июля СНБО обязал правительство сделать все возможное, чтобы до конца 2008 года нефтепровод «Одесса-Броды» работал в аверсном режиме. Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров до 1 сентября проанализировать выводы межведомственной рабочей группы по проекту аверса «Одесса-Броды» и представить свои окончательные предложения относительно его реализации.

Напомним, что еще в начале января этого года руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратились с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не меньше 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют техническую возможность для принятия и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мер по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО назвала вариант аверсного использования «Одесса-Броды», предложенный Секретариатом Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет Министров в бездеятельности относительно принятия решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".

30 июля премьер-министр заявила о поддержке аверсного использования нефтепровода «Одесса-Броды», но выступает против привлечения к этому проекту оффшорных компаний и теневых схем.

30 июля министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сообщил, что Межведомственная комиссия при Кабмине по использованию нефтепровода «Одесса-Броды» планирует на будущей неделе рассмотреть предложения, поступившие от заводов «Нефтехимик Прикарпатья» и «Галичина», относительно использования нефтепровода в аверсном режиме.

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершилось в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировали использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений от компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.