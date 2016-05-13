Гройсман обсудил с министром обороны Турции углубление сотрудничества двух стран

Стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества стран, в том числе в военно-технических и торговых сферах, сообщает Правительственный портал.

"Рад тому, что за последнее время у нас очень качественное улучшение нашего двустороннего сотрудничества, и верю в то, что мы сейчас закладываем основы углубления нашего взаимодействия - и политической, и экономической, и в оборонной сфере", - заявил Гройсман.

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По его словам, Турция является одним из главных партнеров Украины. Вместе две страны имеют большой потенциал для развития взаимодействия в различных секторах, в частности в сферах экономики и энергетики, отметил премьер-министр. Также перспективное сотрудничество в оборонной сфере, что будет способствовать повышению обороноспособности Украины.

Министр национальной обороны Турецкой Республики Исмет Йылмаз заверил, что Турция продолжит поддержку Украины в достижении ею мира и процветания. "Мы воспринимаем Украину как одного из важнейших партнеров в регионе", - отметил он.

Собеседник сообщил, что объем торговли двух стран в прошлом году достиг 4 млрд. долларов. Вместе с тем, имеется значительный потенциал для увеличения торгового оборота, отметил он и высказался за осуществление мер по достижению высоких показателей.

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Кроме того, Йылмаз поддержал идею окончания переговоров между странами о свободной торговле до конца года. Это также будет способствовать росту объемов инвестиций из Турции в Украину, отметил он.

Министр национальной обороны Турецкой Республики также подчеркнул потенциал двух стран в развитии военно-технического сотрудничества и технологий оборонно-промышленного комплекса. "Черное море не разделяет, а, наоборот, объединяет наши страны, - подчеркнул Йылмаз. - Сотрудничество в этой сфере будет полезно как для Турции, так и для Украины".