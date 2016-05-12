Луценко предупредил, что несколько дней после назначения от него не будет сообщений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что, насколько ему известно, завтра президент Петр Порошенко представит его в ГПУ.

“Несколько первых дней не будет никаких информационных сообщений, потому что я хочу войти в курс дела”, - отметил Луценко.

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Он отметил, что уже на сегодня у него есть договоренности с "Реанимационным пакетом реформ" о восстановлении офиса этой организации в ГПУ. По его словам, он также имеет договоренности с представительством ФБР в Украине о “восстановлении их миссии в ГПУ с целью улучшения методов следствия и структурных реформ в органах прокуратуры”.

Он сообщил, что хочет пообщаться со своими заместителями, чтобы понять состояние дел, которые расследуются и в какие сроки эти дела могут быть переданы в суд.

Луценко добавил, что Леонардо да Винчи рисовал одни глаза в картине 12 лет, а “у нас даже нет 12 месяцев на то, чтобы представить обществу результат”.

Он добавил, что нужно как можно скорее завершать расследование дел с тем, чтобы были результаты, потому как этого ожидает общество.