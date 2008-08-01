Тимошенко поедет на родину

09:07, 01 августа 2008
Политика
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Премьер осуществит рабочую поездку

Сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, во время поездки глава правительства примет участие в церемонии открытия выставки „Всеукраинский день поля – 2008“, которая пройдет в селе Майское Синельниковского района. Премьер-министр осмотрит экспозицию сельскохозяйственной техники и оборудования.

В ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО также ознакомится с работой животноводческих сельскохозяйственных предприятий.

 

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