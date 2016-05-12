БПП заблокировал трибуну Рады, чтобы помешать ее блокированию фракцией Ляшко

16:14, 12 мая 2016
Политика
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Депутаты из фракции "Блока Петра Порошенко" собрались у трибуны парламента, чтобы помешать фракции Радикальной партии заблокировать ее.

/ канал

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Радикальной партии некоторое время не могла попасть в сессионный зал, поскольку были закрыты двери, а в это время фракция БПП уже собралась возле трибуны.

По не подтвержденной официально информации, в парламент должен прибыть президент Петр Порошенко, чтобы принять участие в рассмотрении вопроса относительно назначения Юрия Луценко генеральным прокурором.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о начале вечернего заседания.

В зале зарегистрировался 371 депутат.

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