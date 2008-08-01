У кого больше влияния: Ющенко, Тимошенко, Яценюка или Балоги? (опрос)

30,3% украинцев считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК в равной мере имеют влияние на ситуацию в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, представленные на пресс-конференции в Киеве генеральным директором ООО «ФОМ-Украина» Александром БУХАЛОВЫМ.

Согласно опросу, 26,5% граждан считают, что Ю.ТИМОШЕНКО на сегодня имеет больше влияния на ситуацию в государстве, 13,7% респондентов убеждены, что большее влияние имеет Президент Украины В.ЮЩЕНКО, 6,9% - глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, 3,4% - А.ЯЦЕНЮК. Затруднились ответить 19,3% опрошенных.

При этом в июне респонденты считали, что наибольшее влияние в стране имеет Ю.ТИМОШЕНКО – 28,7%; В.ЮЩЕНКО - 15,4%, А.ЯЦЕНЮК – 3,1%, все в равной мере – 30,5%.

Опрос общественного мнения проводился 12-25 июля методом интервью по месту проживания респондентов. В опросе участвовали 2000 респондентов, погрешность выборки 2,2%.