Херсонский губернатор обиделся на Тимошенко за выговор
Обида размещена на сайте администрации
Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ считает объявленный ему вчера, 30 июля, Кабинетом министров Украины выговор давлением со стороны правительства и проявлением политики «двойных стандартов».
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Херсонской ОГА.
В частности, как указывается в информации, «Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО снова перешел к политике давления на Херсонскую областную государственную администрацию и председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА”.
Как проявление политики давления на Херсонскую облгосадминистрацию и ее руководство расценивается, в частности, «имеющаяся сегодня позиция Кабинета министров Украины во главе с Юлией ТИМОШЕНКО относительно кадровых назначений в районах области. Правительство не дает согласования на назначение на руководящие должности в районах высококвалифицированных, инициативных работников и этим разрушает кадровую политику в области. В частности, Кабинетом министров Украины до сих пор не согласованы предложенные облгосадминистрацией кандидатуры двух заместителей председателей Скадовской райгосадминистрации, заместителя председателя Горностаевской райгосадминистрации».
В то же время в сообщении содержится и обвинение в адрес Кабмина в нарушении закона при кадровых назначениях: «Правительство назначает в область руководителей территориальных органов центральных министерств и ведомств без необходимого в данном случае согласования с областной государственной администрацией. Например, в 2008 году были назначены без согласования с председателем облгосадминистрации начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области и начальник Регионального отделения Государственного комитета мониторинга Украины в Херсонской области».
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 30 июля объявил выговор председателю Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВУ “за грубое нарушение законодательства, которое проявилось в назначении заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации Олега ДОВБЫША без согласования с Кабинетом министров”.
О.ДОВБЫШ был назначен на должность заместителя председателя Херсонской ОГА 20 мая этого года. В облгосадминистрации он отвечает за финансовые и бюджетные вопросы. О.ДОВБЫШ - член Совета областной организации партии «Единый Центр».
Б.СИЛЕНКОВ - член центрального Политсовета партии «Единый Центр».