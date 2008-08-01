Херсонский губернатор обиделся на Тимошенко за выговор

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ считает объявленный ему вчера, 30 июля, Кабинетом министров Украины выговор давлением со стороны правительства и проявлением политики «двойных стандартов».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Херсонской ОГА.

В частности, как указывается в информации, «Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО снова перешел к политике давления на Херсонскую областную государственную администрацию и председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА”.

Как проявление политики давления на Херсонскую облгосадминистрацию и ее руководство расценивается, в частности, «имеющаяся сегодня позиция Кабинета министров Украины во главе с Юлией ТИМОШЕНКО относительно кадровых назначений в районах области. Правительство не дает согласования на назначение на руководящие должности в районах высококвалифицированных, инициативных работников и этим разрушает кадровую политику в области. В частности, Кабинетом министров Украины до сих пор не согласованы предложенные облгосадминистрацией кандидатуры двух заместителей председателей Скадовской райгосадминистрации, заместителя председателя Горностаевской райгосадминистрации».

В то же время в сообщении содержится и обвинение в адрес Кабмина в нарушении закона при кадровых назначениях: «Правительство назначает в область руководителей территориальных органов центральных министерств и ведомств без необходимого в данном случае согласования с областной государственной администрацией. Например, в 2008 году были назначены без согласования с председателем облгосадминистрации начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области и начальник Регионального отделения Государственного комитета мониторинга Украины в Херсонской области».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 30 июля объявил выговор председателю Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВУ “за грубое нарушение законодательства, которое проявилось в назначении заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации Олега ДОВБЫША без согласования с Кабинетом министров”.

О.ДОВБЫШ был назначен на должность заместителя председателя Херсонской ОГА 20 мая этого года. В облгосадминистрации он отвечает за финансовые и бюджетные вопросы. О.ДОВБЫШ - член Совета областной организации партии «Единый Центр».

Б.СИЛЕНКОВ - член центрального Политсовета партии «Единый Центр».