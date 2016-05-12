Европарламент поддержал формат "Женева плюс" и призывает РФ к переговорам о возвращении Крыма

Об этом говорится в тексте резолюции, которую сегодня принял Европарламент.

Депутаты Европарламента призвали Российскую Федерацию предоставить постоянный и беспрепятственный доступ в Крым соответствующим международным учреждениям по защите прав человека с целью осуществления наблюдения за ситуацией с правами человека в Крыму.

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В резолюции Европарламент приветствует украинскую инициативу по созданию международного механизма проведения переговоров в формате "Женева плюс" для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Европарламентарии в резолюции отметили, эта украинская инициатива "должна включать непосредственное привлечение Европейского Союза".

Резолюция призывает РФ, чтобы она начала переговоры с Украиной и другими партнерами по деоккупации Крыма, сняла торговое и энергетическое эмбарго и отменила чрезвычайное положение в Крыму".