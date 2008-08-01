Пентагон обнародовал новую Стратегию обороны США

Основным направлением Пентагона является борьба с экстремистами и "Аль-Каидой", говорится в новой Национальной стратегии обороны США, опубликованной в четверг Пентагоном.

"В обозримом будущем победа в "долгой войне" против жестоких экстремистских движений станет центральной задачей США. Ирак и Афганистан остаются центральными фронтами в этой битве", - цитирует документ РИА "Новости".

В стратегии отмечается, что это долгосрочный и многоаспектный конфликт, более сложный, чем "холодная война" с коммунизмом.

В 23-страничном документе отмечается, что "успех в Ираке и Афганистане крайне важен в победе в этом конфликте, однако только эта победа не принесет общей победы".

При этом эксперты Пентагона полагают, что в обозримом будущем численность армии, ее силы и средства будут играть не такую значительную роль, как "меры по продвижению участия местного населения в правительственных и экономических программах, а также усилия понять и справиться с недовольством, которое зачастую лежит в основе действий мятежников".

Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс на пресс-конференции в американском военном ведомстве, армия США должна соблюсти баланс между способностью выигрывать долгосрочные конфликты и сохранением своего преимущества.

"Если бы я описывал новую национальную оборонную стратегию одним словом, то это слово было бы "баланс", - сказал Гейтс.