Гибридная юдофилия

9 мая как День Победы в Израиле воспринимают и отмечают серьезно, и на то есть конкретные исторические причины.

Благодаря достойному социальному обеспечению и передовой медицине ветераны Второй мировой войны в Израиле доживают до 90 и более лет. Причем речь идет о реальных фронтовиках, а не о ряженых 70-летних "ветеранах Венгрии и Чехословакии", которыми из года в год прирастают праздничные мероприятия на постсоветском пространстве.

И в Израиле чувствуется смрадное дыхание "русского мира"

Однако и в Израиле чувствуется смрадное дыхание "русского мира". Постоянно и в разных проявлениях.

Так, 9 мая в городе Нетания прошла торжественная церемония у мемориала воинам Красной Армии. В ней приняли участие депутаты Кнессета, а также представители дипломатических миссий России, Беларуси и Азербайджана.

Выступая на церемонии, посол РФ в Израиле Александр Шеин назвал Победу во Второй мировой "спасением Европы от рабства, а славянского и еврейского народов – от уничтожения". Далее дипломат остроумно связал русских и евреев одной идеологической цепью. "Уважаемые израильтяне! – сказал Александр Шеин. – 71 год назад даже в голову бы не пришло, что сейчас Великая Победа нуждается в защите от фальсификаторов истории. Это реальная угроза: ведь оценка той войны во многом определяет мировоззрение целых стран, то, на каком фундаменте они строят свое будущее, то, как они будут относиться к русским и евреям". Понимаете намек?

Далее посол выразил возмущение попытками пересмотра истории Второй мировой войны и ее итогов в ряде стран. "Так они отрицают историю Холокоста, оскорбляют память о павших героях-евреях. Ведь помимо того, что Красная Армия остановила ужасы Холокоста, в ее рядах сражались 500 тыс. евреев. В ней было 305 генералов и адмиралов евреев, в то время как, для сравнения, в американской – всего 23. 198 тыс. воинов-евреев лежат в советских воинских захоронениях на полях сражений, - подчеркнул Александр Шеин. – Память о трагических и славных днях великой освободительной войны сплачивает народы России и укрепляет их дружественные связи с народом Израиля".

В общем – обнять и плакать. Не будем говорить о множестве граждан и организаций в России, которые своеобразно озабочены вопросами дружбы с народом Израиля. Одним из недавних проявлений исторической любви к евреям на просторах недоимперии стало изъятие прокуратурой Екатеринбурга из библиотеки еврейской гимназии "Ор Авнер" Торы и других священных книг для проверки на предмет экстремизма. Или митинг в Перми с призывом запретить "иудейско-фашистскую секту Хабад Любавич". Это, как говорится, такое. У нас и своих таких любителей хватает.

Умиляет впечатляющая статистика. Оказывается, когда нужно, то евреи не "воевали на Ташкентском фронте" и не "стреляли из-за угла кривыми ружьями" – как звучало полвека в Советской стране. Выходит, что полмиллиона таки сражались в рядах Красной Армии. Прямо хоть вводи новый хэштег – "жиды воевали". Ну, у меня есть право на такой юмор, вы ж понимаете.

И, конечно, прекрасно, что российский посол не преминул подколоть американцев невыгодной для них статистикой. Тут, во-первых, вспоминается анекдот о разговоре прославленного советского дирижера с американским коллегой. Советский, отвергая слухи об антисемитизме, еще встречающемся в СССР, сказал: "Вот, например, в нашем оркестре, приехавшем к вам, в США, семь человек – евреи!" Американский дирижер печально заметил ему в ответ: "Вы знаете, а я в своем оркестре евреев никогда не считал..."

Во-вторых, любопытно – как велся подсчет, и включали ли в статистику полукровок и внуков. Это ведь тоже фактор, которым в разных контекстах манипулируют вовсю

Во-вторых, любопытно – как велся подсчет, и включали ли в статистику полукровок и внуков. Это ведь тоже фактор, которым в разных контекстах манипулируют вовсю.

А в-третьих, господин посол упустил другую возможность уесть пиндосов. Нужно было еще напомнить, что примерно полтораста красноармейских воинов-евреев были удостоены звания Герой Советского Союза, а у американцев – ни одного!

А так вообще да – многие деды воевали. И мой родной дед Соломон Шумов погиб осенью 41-го, успев провоевать всего несколько месяцев. Но мне в голову не придет 9 мая маршировать с портретом своего деда Соломона, обвязавшись колорадской лентой. Судя по рассказам мамы, покойник бы этого не одобрил.

Игорь Левенштейн