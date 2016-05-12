Россия избегает обсуждений относительно обеспечения контроля на границе - МИД

Об этом в эфире 5 канала сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Речь идет, в частности, об обеспечении размещения соответствующего оборудования, чтобы иметь возможность контролировать точки риска – автомобильные и железнодорожные пути.

"Наша позиция была поддержана со стороны Германии и Франции. Конечно, Лавров был не готов обсуждать усиление. Он говорил о том, что возможно надо усилить, вместе с тем речь не шла о границе. Они все время избегают того, чтобы вести дискуссию относительно границы, они переводят это все в другую плоскость", – рассказала она.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал, что во время переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД стороны смогли достичь определенного прогресса в вопросе безопасности, но не договорились относительно проведения на Донбассе местных выборов.