Россия избегает обсуждений относительно обеспечения контроля на границе - МИД

03:06, 12 мая 2016
Политика
2309 0

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался обсуждать трехступенчатый план украинской стороны по организации ряда баз для СММ, при которых можно будет контролировать границу.

фото: УНІАН

Об этом в эфире 5 канала сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Речь идет, в частности, об обеспечении размещения соответствующего оборудования, чтобы иметь возможность контролировать точки риска – автомобильные и железнодорожные пути.

"Наша позиция была поддержана со стороны Германии и Франции. Конечно, Лавров был не готов обсуждать усиление. Он говорил о том, что возможно надо усилить, вместе с тем речь не шла о границе. Они все время избегают того, чтобы вести дискуссию относительно границы, они переводят это все в другую плоскость", – рассказала она.

Читайте такжеШтайнмайер: Прекращение огня и местные выборы на Донбассе - сейчас на первом плане

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал, что во время переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД стороны смогли достичь определенного прогресса в вопросе безопасности, но не договорились относительно проведения на Донбассе местных выборов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter