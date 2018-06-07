Почему в российском ящике считают, что в Украине демократии нет

22 июля Нацсовет по телевидению и радиовещанию специальным заявлением предупредил российские телеканалы, что рассмотрит правомерность их присутствия в кабельных сетях Украины, если они «продолжат дезинформировать зрителей и специально спекулировать на темах, которые провоцируют политические противостояния и вредят добрососедским отношениям Украины и Российской Федерации». Киевское бюро РИА «Новости» отреагировало на это заявление очередным видеомостом с Москвой между российскими и украинскими тележурналистами и специалистами-телевизионщиками. Разговор снова получился «про политику», хотя отдельные присутствующие и пытались свести к технологическим и инструментальным проблемам подтягивания кабельных операторов к стандартам, обозначенным европейской Хартией телевещателей. Мы подаем наиболее интересные мнения с собственными комментариями.

Юрий Стець, народный депутат Украины, член парламентского комитета по свободе слова и информации, бывший генпродюсер Пятого канала:

ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ ТЯНЕТСЯ ЕЩЕ С 2004 ГОДА

Мы понимаем, что это политика российских телеканалов, и вся эта история тянется еще с 2004 года, когда некоторые российские телеканалы позволили себе искажать картинку того, что происходило в Украине. Для украинцев уже кажется неестественной та заангажированность и отсутствие свободы слова, которые демонстрируют российские медиа. Заангажированность российских телеканалов и сейчас тот камень, который лежит на пути общения Нацсовета и российских телеканалов. Я совсем недавно смотрел, как подают Вести и РТР сюжет про встречу на высшем уровне Вселенского патриарха и Президента, и говорить, что это было неманипулятивным и незаангажированным нельзя. Я не понимаю, почему телеканал Россия совершенно однобоко показал празднования юбилея Крещения Руси.

Сергей Лисовский, член комиссии Совета Федерации по информационной политике:

ЭТА ИСТЕРИЯ С ГОЛОДОМОРОМ - ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРОДУМАННАЯ АКЦИЯ

Этот конфликт начался не в 2004 году, а гораздо раньше, когда американцы решили развалить Советский Союз. К сожалению, американцам не удалось полностью развалить такую великую страну, но попытки максимально разобщить братские народы происходят повсеместно. У меня нет сомнений, что через несколько лет Россия, Украина и Беларусь будут единым государством. Это естественно, мы единый народ, а разница языков, это, извините... вон в России есть несколько сот диалектов, и строить на этом разобщение братских народов и единой нации, это неправильно. Пространство России и Украины будет связано и экономикой, и территорией, и природными ресурсами, вопрос времени только, когда это произойдет. Естественно, для наших оппонентов из-за рубежа большое желание отдалить это событие. Хотя я считаю, что эта истерия с Голодомором - очень четко продуманная акция. И если уж говорить о чьей-то ангажированности, то это ангажированность тех, кто раздувает эту истерию. Понятно, что Голодомор - это никакой не геноцид, это политика относительно всего населения того государства. И те же американцы понимают, что мы единая нация, потому что если взять генетический код славян, русских, белорусов, украинцев, то вопрос продовольствия и голода является самым знаковым. Если взять исследования американских этнографов, которые активно занимаются этим с 60-х годов, то они выявили этот процесс. И это имеет отношение к телевидению, потому что оно всегда является отражением политики. Да, любой канал ангажирован, он ангажирован правительством той страны, на которую он вещает. СNN что ли не ангажирован? Если вам не нравится ангажированность, не смотрите этот канал.

Плохо, что такие события происходят, но любые попытки разобщить два народа, российский и украинский, все равно обречены на провал.

Евгений Киселев, российский тележурналист, работающий в Украине:

КОГДА Я СМОТРЮ РОССИЙСКИЕ СМИ, МНЕ ХОЧЕТСЯ ДЕРНУТЬ СЕБЯ ЗА УХО И Я СЕБЯ ПЫТАЮСЬ УЩИПНУТЬ

Мне жаль, что в дискуссии не принимает участие Владимир Познер, у него есть биологическое образование - есть ли у жителей России и Украины некий общий генетический код. Мне кажется, что все-таки Россия не Украина, это сказал Леонид Кучма, и, живя здесь, я в этом постоянно убеждаюсь.

Не хочу спорить на тему, кто развалил СССР. Думаю, что его развалили его вожди, а в значительной мере он развалился сам.

Как бы ни были ангажированы те или каналы, лучший способ противостоять этому - обеспечить возможность высказывания альтернативных точек зрения. Я вообще против административного, жесткого регулирования дел, связанных с журналистикой. Но, когда я смотрю российские СМИ, мне хочется дернуть себя за ухо и я себя пытаюсь ущипнуть. Хочется в страхе высунуться из окна и посмотреть все ли в порядке на улице. Это никакого отношения к реальной жизни, которой живет Украина, не имеет, и не имеет отношения к реальным ее проблемам. Это не журналистика, это голая, грубая, откровенная пропаганда.

Я понимаю, что украинские власти, в том числе из Нацсовета, имеют основания поступать так, а не иначе. Мне не хочется давать украинским официальным лица рекомендации, но я понимаю их эмоции. И, вы знаете, мне неловко от того, как работают некоторые российские журналисты, освещая события в Украине.

Юрий Припачкин, Президент ассоциации кабельного телевидения России (объединяющее ассоциации кабельщиков Украины, Прибалтики, Беларуси, Казахстана):

ИСТОРИЯ С КРЫМОМ НЕ ОКОНЧЕНА

Наши члены из украинских ассоциаций обращаются ко мне с просьбой помочь им сформировать собственную позицию относительно действий нацрегулятора. А что такое Нацсовет? Это национальный регулятор. Есть вопрос, насколько его обращения противоречат международным правовым нормам и действующему законодательству. Нас интересует вообще, что будет с телевизионным рынком Украины. В заявлении Нацсовета говорится, что они не принимают никаких мер по отношению к российским каналам. И это правда. Вторая правда заключается в том, что меры Нацсовета направлены на операторов кабельного телевидения, а не российские телеканалы. С точки зрения лицензирования и законодательного обеспечения России мы гораздо более либеральная страна, чем Украина. Когда говорят, что Украина это демократия – ничего подобного. Они используют демократические инструменты, чтобы регулировать бизнес-отношения. Но я не понимаю, почему русский язык, являющийся языком большинства, не имеет соответствующего статуса. Все понимают, все прячут глаза, но продолжают играть в эти игры…

Кроме того, что мы - общественная организация, крупная, у нас бизнес в Беларуси, у нас крупный оператор в Минске, Москве, Екатеринбурге. Мы можем работать в Беларуси, но не можем работать в Украине. Анализ ситуации говорит о недопустимых рисках ведения бизнеса в этой стране. Но для кого это хорошо? Для Украины? Украина потеряет Россию, хотя территории Украины присоединялись к ней после 20-го года указами. История с Крымом не окончена.

Виталий Портников, украинский тележурналист, работающий и в России:

САМАЯ СМЕШНАЯ РОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА - ВЫПУСК НОВОСТЕЙ

В Нацсовете по телевидению и радиовещанию Украины представлены все политические силы страны, и он не может принимать решений, которые не были бы согласованы с политическими силами и не доведены до сведения общественности. В России эту функцию осуществляет Министерство печати и информации, много раз реорганизовавшаяся комиссия при Совете Федерации. В России общественный контроль в сфере СМИ отсутствует, точнее он узурпирован чиновничеством. Что и приводит к той коррупции, о борьбе с которой говорит Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Поскольку мы живем в эпоху не Путина, а Медведева, есть повод задуматься российским коллегам о регуляторной политике в собственной стране.

Что касается дезинформации российских телеканалов. Никто не требует перевода на украинский язык. Большая часть украинских телеканалов закупают российский телепродукт, который выходит с российскими субтитрами. Самая смешная российская программа - выпуск новостей - выходит без субтитров. В Беларуси, когда выходят российские информационные телепрограммы, они там просто заменяются белорусскими, и беларусы не имеют счастья видеть, что делал господин Медведев, господин Путин и господин Христенко. А украинские могут… Но никто не должен решать, что должен смотреть украинский зритель. Если он хочет быть 24 часа в тактильном контакте с господином Путиным, то пусть будет, это его право.

И есть право просто переключить канал.

Постскриптум…

Насколько помню, заявление Нацсовета от 22 июля никто из украинских информагентств особо не комментировал. Скорее всего, не комментировали ввиду его очевидности. Нацсовет, кроме прочих моментов, сделал попытку одернуть откровенно оскорбительный тон, в котором российские телевизионщики говорят об Украине. Конечно, за украинским зрителем должно оставаться право смотреть то, что он хочет. Но за государством должно оставаться право на осуществление своей информационной безопасности. И все, чем пока пользуется демократическая (по сравнению с Россией уж точно демократическая) Украина, - это официальные заявления Нацсовета и комментарии политиков. Никто не собирается «выключать» российские телеканалы, тем более, что это непросто, это целый пласт бизнес-соглашений. Но посмотрим сегодня, что противопоставила пока российская сторона заявлению Нацсовета? Нового «затулина» - Сергея Лисовского. Что такое речь упомянутого господина? Живой Белинский объяснял Кирилло-Мефодиевскому обществу, что нет ничего страшного в украинском языке, мол, в России есть еще добрая сотня диалектов. Хотя он не Белинский, он скорее черносотенец какой-то. К слову, в США не проводят исследования никакого генокода, они считают это дискриминацией. В вопросе с телевидением мы не объяснились даже на таком коллегиально экспертном уровне. Мы просто обменялись репликами. Но мне хочется верить в правоту Портникова, что эпоха Медведева будет хоть немного другой, чем эпоха Путина. И что эта разница станет ощутимой по качеству продукта российских телеканалов.

Маша Мищенко