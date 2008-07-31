Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2008
15:35, 31 июля 2008Политика
3161 0
За проголосовал 441 народный депутат
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, предусматривающий увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержал 441 народный депутат.
В то же время, депутаты исключили норму о предоставлении государственных гарантий «Укравтодору» в размере 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов на восстановление инфраструктуры.
Кроме того, депутаты отказались изменить распорядителя бюджетных средств. В соответствии с принятым законом, бюджетными средствами будут распоряжаться местные органы исполнительной власти.
Также депутаты поддержали норму о повышении ставок акцизных сборов, как это и предлагало правительство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter