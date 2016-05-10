Украина имеет все шансы получить очередной транш МВФ - депутат

Такое мнение высказал народный депутат от "Народного фронта" Михаил Хмиль, комментируя начало работы миссии МВФ в Киеве 10 мая.

По его словам, Украина может рассчитывать на положительное решение о выделении очередного транша, поскольку значительная часть требований, которые выдвигал МВФ, уже выполнена предыдущим правительством.

"По инициативе Арсения Яценюка была начата реформа "Нафтогаза". Результаты работы предыдущего правительства в этом направлении очевидны: если финансовый результат "Нафтогаза" в позапрошлом году был "минус" 38 миллиардов гривень, то в 2015 году компания получила почти 11 миллиардов гривень чистого дохода. 2016 года "Нафтогаз" впервые должен стать прибыльным", - отметил Хмель.

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Он также напомнил, что за время премьерства Яценюка несколько крупных госпредприятий Украины впервые начали приносить государству прибыль, что является ярким свидетельством эффективности борьбы правительства с коррупционными схемами и ключевым требованием Международного валютного фонда.

Кроме того, отметил Хмиль, правительство Яценюка добилось значительного улучшения ситуации с внешним государственным долгом Украины.

"За время работы Кабмина Яценюка государственный долг Украины сократился на 6 миллиардов долларов. Нашей команде удалось не только удержать страну от финансового краха, но и улучшить макроэкономические показатели в конце 2015 года, несмотря на российское вторжение и неблагоприятную для Украины ситуацию на мировых рынках. Такие результаты финансово-экономической стабилизации станут весомым аргументом для выделения очередного транша от МВФ", - подчеркнул нардеп.

Действующая кредитная программа МВФ для Украины "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF) была открыта в 2015 году по настоянию премьер-министра Яценюка и рассчитана на 4 года. Сумма финансирования EFF - около 17 миллиардов долларов. Сейчас Украина получила два транша на 5 и на 1,7 миллиарда долларов. В целом после Революции достоинства Украина уже получила от Фонда 4 транши финансовой поддержки общим объемом 11 миллиардов долларов.