Вехи недели. Праздничные хлопоты, казус Москаля и парламентская перестройка

Первомай, Пасха, День Победы над нацизмом – череда праздников задает тональность началу мая, превращая его первую декаду в преимущественно нерабочие дни с повышенной степенью расслабленности. Правда, представителям власти пришлось быть начеку, поскольку в условиях гибридной войны основные удары могут быть нанесены противником не на фронте, а в глубоком тылу, в мирных, на первый взгляд, городах. Поэтому в Одессе усиленные отряды правоохранителей не допустили повторения трагедии 2 мая 2014 года, да и в ряде других областных центров гарнизоны полиции находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Накануне Дня Победы о возможных провокациях заявил Арсен Аваков, а Александр Турчинов подчеркнул, что власть готова дать решительный ответ провокаторам.

Петр Порошенко сделал ряд важных политических заявлений. Открытие президентом памятника Ивану Мазепе в Полтаве вызвало возмущение российских политиков, резво вспомнивших о том, что давнюю анафему РПЦ одному из самых известных казацких гетманов никто не отменял. Глава государства подчеркнул необходимость честной политики памяти и создания пантеона национальных героев. Принимая участие в церемонии «Первой минуты мира», Порошенко дал понять, что Украина отдает предпочтение дипломатическо-политическим методам урегулирования конфликта на Донбассе, но решительно настроена вернуть под свой контроль и его оккупированные сегодня районы, и захваченный Россией Крым.

Решить в ближайшее время конфликт на Донбассе вряд ли представляется возможным. Нынешнее кратковременное затишье вряд ли способно ввести в заблуждение и самих участников противостояния, и международных дипломатов. Последние, впрочем, могут попытаться надавить на официальный Киев для скорейшего «урегулирования», но подобный сценарий представляется контрпродуктивным. Берлину и Парижу стоит поумерить свой миротворческий пыл и прислушиваться если не к доводам украинских представителей, то, к примеру, к данным расследований Bellingcat.

Оригинальным способом привлек к себе внимание глава Закарпатской ОГА. Геннадий Москаль через facebook заявил о намерении уйти в отставку (не по причине пенсионного возраста, а из-за невозможности бороться с контрабандой во вверенном его заботам регионе). Владимир Гройсман увольнять опытного чиновника отказался, зато призвал таможенников добиться реальных успехов в процессе наведения порядка в их ведомстве. Геннадия Геннадиевича приободрил Петр Порошенко, после аудиенции у которого Москаль согласился продолжить исполнять свои служебные обязанности.

Андрей Парубий тем временем демонстрирует решимость осуществить серьезные преобразования в работе Верховной Рады с помощью увеличения количества пленарных недель, оптимизации диалога между депутатами и министрами и усовершенствования процедуры рассмотрения законопроектов. Спикер отметил, что для перехода к принятию решений большинством присутствующих в сессионном зале, а не от конституционного состава депутатов, в Основной Закон необходимо внести изменения. Следует признать, что оптимизация работы законодательного органа – вопрос непростой и способный заставить Верховную Раду громко буксовать на одном месте. Слишком многие парламентарии привыкли к имитации бурной деятельности на рабочем месте. Было бы неплохо, чтобы у переформатированной парламентской коалиции проявилась политическая воля к принятию решений, демонстрирующих ее способность взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

Евгений Магда