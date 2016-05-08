На Востоке Европы происходит беспрецедентное со времен Гитлера и Сталина нарушение международного права - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Сейчас на Востоке Европе происходит беспрецедентное со времен Гитлера и Сталина нарушение норм международного права», - заявил он.

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«Хищная и прожорливая империя снова не считается с государственными границами и стремится расширить свое так называемое жизненное пространство. Украина снова дает отпор, - разве что с той разницей, что враг пришел не с Запада, а с Востока », - добавил президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в День памяти и примирения заявил, что весь цивилизованный мир стремится, чтобы страшная трагедия в годы Второй мировой войны не повторилась снова.