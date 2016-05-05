"Никакой политики": Словакия не видит проблем в предоставлении Украине безвизового режима

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blic.

Лайчак отметил, что Словакия в целом поддерживает либерализацию визового режима для Грузии, Украины, Косова и Турции.

Однако глава словацкого МИД отметил, что страны, которым предоставляется "безвизовый", должны соответствовать всем критериям ЕС.

Лайчак подчеркнул, что в том случае, если "Турция будет отвечать требованиям ЕС", Словакия, как и другие страны ЕС, поддержит визовую либерализацию для граждан этой страны.

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Также он добавил, что вопрос предоставления безвизового режима странам, которые на него претендуют (в первую очередь речь идет об Украине, Грузии, Турции и Косове), не должен быть политизированным, а лишь вопросом соответствия каждой из стран-претендеток требованиям ЕС.

"Мы не хотим и, конечно, не признаем того, что некоторым странам, которые отвечают критериям ЕС для предоставления безвизового режима, будут выдвигаться дополнительные требования и будут закрываться глаза относительно других стран (в вопросе соответствия страны критериям ЕС относительно безвизового режима) для выполнения чисто политических решений", – подчеркнул глава словацкой дипломатии.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.