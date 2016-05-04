Президент Украины наградил экс-командующего НАТО в Европе орденом Ярослава Мудрого

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, награждение состоялось в день вступления в должность нового Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерала армии США Кертиса Скапарроти.

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По поручению президента орден генералу Бридлаву вручил исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок.

В Указе о награждении отмечается значительный личный вклад генерала Филиппа Бридлава в развитие отношений Украины с Североатлантическим альянсом, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Соответствующий Указ размещен на официальном сайте главы государства.