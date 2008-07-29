Кабмин внес в ВР проект изменений в бюджет с поправками на наводнение

Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект изменений в государственный бюджет 2008 года, в котором учтено выделение средств на ликвидацию последствий наводнений в западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в самолете по пути в Ивано-Франковскую область.

Она также сообщила, что проект этого документа направлен и Президенту Украины виктору ЮЩЕНКО.

Правительство, по ее словам, будет просить Президента и председателя Верховной Рады о том, чтобы этот документ в ходе внеочередной сессии парламента был рассмотрен в качестве первоочередного.

Она уточнила, что на данный момент в ВР находится два законопроекта об изменениях в бюджет.

В свою очередь заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК сообщил, что новым законопроектом предлагается увеличить резервный фонд бюджета на 1 млрд. 480 млн. грн. и увеличить объем средств на проведение дорожных работ на 755 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о проведении чрезвычайной внеочередной сессии Верховной Рады Украины и об объявлении чрезвычайного положения в областях Западной Украины, которые пострадали в результате наводнений.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 31 июля.

В ходе внеочередной сессии предусматривается рассмотреть проект закона об утверждении Указа Президента Украины от 28 июля 2008 года «Об объявлении отдельных территорий Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей зонами чрезвычайной экологической ситуации» и проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».