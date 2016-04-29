Кабмин может назначить новый конкурс на должности в руководстве ГФС - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

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По информации собеседника агентства, правительство сейчас обсуждает комплексное реформирование Государственной фискальной службы. Однако в этот процесс действующее руководство ГФС, вероятнее всего, вовлечено не будет.

"Мы говорим о проведении нового кадрового конкурса", - отметил источник.

Справка УНИАН. Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

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Весной 2014 года руководителем ГФС был назначен действующий руководитель Фонда госимущества Игорь Билоус. Однако уже в феврале 2015 года на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк инициировал служебное расследование в отношении руководства ГФС в связи с жалобами бизнеса на работу налоговой и таможни. По итогам служебного расследования Билоус подал в отставку с поста руководителя ГФС.

В апреле 2015 года была сформирована специальная конкурсная комиссия по отбору нового главы ГФС, ее возглавила на тот момент министр финансов Наталья Яресько. Конкурсная комиссия определила список из 4 кандидатов – претендентов на пост главы Государственной фискальной службы, победителем был признан Роман Насиров, на тот момент возглавлявший Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Украины. Насиров является действующим главой ГФС.