Путин снова обвалил акции российского предприятия "Мечел"

Котировки ADR российского металлургического предприятия ОАО "Мечел" на открытии торгов в Нью-Йорке упали на 22%, а через несколько минут падение достигло 40%, сообщает РБК .

Это произошло на фоне новых заявлений премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, который намекнул, что компания подозревается в уклонении от уплаты налогов.

На сегодняшнем заседании президиума правительства РФ В.ПУТИН снова говорил о "Мечеле", который, по его словам, продает продукцию на внешний рынок по цене в четыре раза дешевле, чем на внутренний. По его мнению, это механизм ухода от налогов внутри страны, создание дефицита на внутреннем рынке и рост цен на металлургическую продукцию, который отражается на цене товаров по всему спектру.

Предыдущее замечание В.ПУТИНА в отношении "Мечела", сделанное на минувшей неделе, стоило компании нескольких миллиардов долларов капитализации, а также спровоцировало падение российского рынка в пятницу.