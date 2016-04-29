Франция настаивает на восстановлении власти Украины в Крыму – постпред в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

«Урегулирование кризиса на востоке Украины является основной целью для Франции. Совместно с Германией мы продолжаем постоянную работу по посредничеству в «нормандском формате» для того, чтобы выйти на полное урегулирование кризиса между Украиной и Россией в рамках Минских договоренностей», - заявил он.

«Наша цель состоит в том, чтобы вернуть контроль Украины над всей международно признанной границей, что также касается восстановления власти Украины в Крыму, и в связи с этим наша позиция, которая соответствует международному праву, не изменится», - добавил Делатр.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.