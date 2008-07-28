Прокурор разрешил Кернесу уехать в Москву

Прокурор Харькова Евгений Попович разрешил секретарю горсовета Геннадию Кернесу уехать в Москву до 31 июля.

Невыездным Кернес стал из-за инцидента с главой фракции «Наша Украина» Андреем Руденко, который пожаловался, что секретарь горсовета ударил его ногой «в область колена и поясницы».

Прокурор области возбудил дело в отношении Кернеса по статье «хулиганство», а в минувший четверг Евгений Попович запретил секретарю горсовета покидать Украину, пока расследуется это дело.

Сейчас, как сообщил «МедиаПорту» Евгений Попович, запрет приостановлен по просьбе самого Геннадия Кернеса.

Ему нужно было уехать в Москву, чтобы закончить курс лечения.

31 июля секретарь горсовета должен вернуться в Украину и тогда же, по словам прокурора города, Кернес опять станет невыездным. В тот же день он обещал прийти на допрос в главное следственное управление МВД и дать показания в качестве свидетеля по другому делу - о покушении на умышленное убийство.

Именно на допрос по этому делу Кернеса доставляли силой. На следующий день после визита к следователю секретарь горсовета обнародовал аудиозапись, где двое мужчин обсуждают покушение на него, его сына и мэра Михаила Добкина. Кернес еще в начале июля просил следователя предоставить ему статус потерпевшего, но ответа не получил до сих пор. Сын секретаря горсовета уже дал показания по этому делу, Добкин обещал это сделать во вторник, 29 июля.