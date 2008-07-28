Ющенко проводит заседание СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время заседания будут рассмотрены такие вопросы:

1. О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины об объявлении отдельных территорий западных областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации и безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий стихийного бедствия 23-27 июля 2008 года на этих территориях.

2. О безотлагательных мероприятиях по обеспечению работы нефтепровода “Одесса-Броды” согласно проектному направлению.

3. О проекте решения СНБО от 4 июля 2008 года «О выводах и рекомендациях Межведомственной комиссии по подготовке предложений об урегулировании спорных вопросов, возникших в связи с Соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл Лтд».