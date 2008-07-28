Тимошенко: ущерб от стихии составляет 3-4 млрд. грн

По предварительной оценке, в Украине ущерб от стихийного бедствия в западных областях Украины составляет 3-4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Весь объем ущерба, который мы прогнозируем, будет составлять, по предварительным расчетам, от 3 до 4 млрд. грн. Это огромнейший объем ущерба, и без изменений в бюджет невозможно будет такие деньги выделить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, в результате сильных дождей и ливней пострадали и газопроводы, которые обеспечивают газом населения и предприятия.

«Нам необходимо восстановить все дамбы, которые должны обеспечить нормальное движение воды в Украине, нам нужно также сюда включить компенсации людям за потерю домов и имущества», - уточнила она.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных грозовых дождей, прошедших 23-26 июля, и ухудшения погодных условий на протяжении последних суток по состоянию на 28 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей остаются подтопленными 40 тыс. 601 жилой дом и 33 тыс. 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

По последним данным Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия в западных областях Украины погибли 22 человека, из них 6 детей.

БЮТ инициирует созыв в четверг внеочередной сессии Верховной Рады для внесения изменений и дополнений к госбюджету, которые должны урегулировать выделение денег на ликвидацию последствий стихийного бедствия.