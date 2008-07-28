Тимошенко на заседание СНБО не пойдет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уполномочила первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА представлять правительство на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Александр Валентинович ТУРЧИНОВ и все министры, которые практически находятся в системе организации действий по предотвращению последствия этого стихийного бедствия, перейдут работать в Совет национальной безопасности и обороны, заседание которого начинается в 13.30», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.