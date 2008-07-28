Тимошенко несет Яценюку 150 подписей

Блок Юлии Тимошенко инициирует созыв внеочередной сессии Верховной Рады в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что БЮТ собрал 150 подписей депутатов, необходимые для инициирования созыва внеочередной сессии.

«В неотложном порядке фракция партии, которую я возглавляю (БЮТ – УНИАН), собрала 150 подписей. Сейчас эти подписи у меня в руках. Все 150 подписей есть. Мы сейчас передаем их Арсению Петровичу ЯЦЕНЮКУ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что надеется на поддержку инициативы БЮТ другими фракциями ВР.

Она отметила, что на внеочередной сессии должны быть рассмотрены все изменения и дополнения к Госбюджету, «которые связаны с зоной стихийного бедствия».

Также она заявила, что необходимо воспользоваться возможностью, чтобы внести все запланированные изменения в бюджет. Поскольку, по ее словам, на сегодняшний день, в частности, аграрии возмущены тем, что падает закупочная цена на зерно, и это связано с тем, что депутаты до сих пор не внесли изменения в бюджет, и Аграрному фонду не хватает 1,2 млрд. грн. на закупку зерна.