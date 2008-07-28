Тимошенко не удалось забрать правительственную дачу у Януковича

Министерство юстиции Украины проиграло суд о незаконности передачи в частную собственность правительственной дачи «Межигорье» (комплекс отдыха «Пуща-Водица»), где проживает семья бывшего премьер-министра, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает газета «Дело» (№ 131 от 28 июля 2008 года), тем самым Хозяйственный суд Киева отказался вернуть резиденцию государству, как того добивалось правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

Издание сообщает, что этот объект расположен в селе Новые Петровцы под Киевом. В фешенебельной резиденции уже несколько лет проживает со своей семьей экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2007 года Кабинет министров Украины отменил постановление относительно передачи на баланс НАК «Надра Украины» резиденции «Межигорье», в которой сейчас проживает бывший руководитель правительства В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО тогда заявила, что в начале деятельности нового правительства было дано поручение проанализировать каждое постановление бывшего правительства на предмет их незаконности.

«И мы уже 140 гектаров земли, отменив постановление, вернули государству. Это «Межигорье», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила уверенность, что на каждом заседании Кабмина будет рассматриваться по несколько вопросов, касающихся отмены незаконных постановлений, сколько правительство в состоянии будет проанализировать.

«После того как мы месяц поработаем над ревизией, от правительства В.ЯНУКОВИЧА не останется ни одного лоббистского постановления. Все будет отменено, а затем еще и в судах доказана их незаконность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заверила, что в случае обращения команды В.ЯНУКОВИЧА в суд за отмену постановлений его Кабмина нынешнее правительство будет обращаться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела в отношении коррупционеров. «Поэтому, я думаю, что, возможно, в суды обращаться и не будет кому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.