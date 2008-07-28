В Багдаде женщины-смертницы убили 24 человека, ранили - 72
11:51, 28 июля 2008Политика
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Введены усиленные меры безопасности
В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по меньшей мере, 24 человека, 72 ранены, передает радио «Свобода».
По сообщениям полиции, взрывы осуществили смертницы - на пути следования шиитских паломников, идущих на традиционные торжества к святыне в багдадском районе Казимия.
В связи с терактами в Багдаде введены усиленные меры безопасности.
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