Затулин таки нашел способ «пробраться» в Крым

В Крыму появились бигборды с изображением первого заместителя председателя Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина ЗАТУЛИНА, которому на год запретили въезд на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, бигборды с изображением российского депутата и надписью: «Прощай любимый город? Не дождетесь!» размещены при въезде в Симферополь (со стороны аэропорта «Симферополь»).

Кроме того, полотнища с идентичным портретом и надписью были замечены вчера в Севастополе во время празднования Дня Военно-Морского флота России.

Как сообщал УНИАН, К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля. Он вместе с группой депутатов Госдумы РФ, журналистов, космонавтов прилетел в Крым чартерным рейсом на теннисный турнир, который традиционно проводится в Севастополе накануне Дня ВМФ России. Кроме того, депутат получил приглашение на само празднование Дня ВМФ России в Севастополе.

По информации источника в Службе безопасности Украины, СБУ возбудила в отношении К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси. К.ЗАТУЛИНУ запрещен въезд на территорию Украины сроком на один год.

Днем 25 июля депутата отправили обратно в Россию. Кто купил ему обратный билет – неизвестно. Представители Генконсульства РФ в Севастополе говорят, что билет купил МИД Украины, в украинском МИДе отмечают, что билет российскому депутату не покупали, и, "очевидно, российскому гостю пришлось оплатить билет за собственный счет". Вместе с тем, находясь в симферопольском аэропорту, К.ЗАТУЛИН заявлял, что не собирается покупать обратный билет, хотя у него и есть на это деньги.