Командование ЧФ РФ нарушило запрет Тимошенко

В Севастополе в воскресенье прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота России. Несмотря на запрет украинского правительства, во время парада кораблей российские моряки произвели несколько пушечных выстрелов холостыми зарядами.

День российского флота уже традиционно отмечается в Севастополе с намного большим размахом чем День ВМС Украины. Кроме самих севастопольцев в город приезжают многочисленные туристы, в основном из России. Сценарий праздника остается неизменным со времен Советского Союза. В бухте проходит парад кораблей с учебными стрельбами и пролетом боевых самолетов, а также проходит водноспортивный праздник. Однако после того, как несколько лет назад, после старта ракеты с катера ее фрагменты упали на зрителей и ранили 2 человек, российским морякая запретили стрелять во время парада. В интервью журналистам председатель Севастопольской госгорадминистрации Сергей Куницын сообщил, что еще в канун празднований он напомнил командованию российского флота о том, что стрельбы во время парада запрещены. „Сегодня в процессе празднования мной был предупрежден командующий Черноморского флота о невыполнении в полном объеме этого правительственного решения”, - заявил Куницын. В свою очередь командующий ЧФ Александр Клецков заявил, что Украина якобы не устанавливала ограничений на стрельбы.

Немецкая волна