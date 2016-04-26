Украина подала запрос в РФ о выдаче осужденного за "шпионаж" Выговского

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

"Отправили запрос в Минюст РФ относительно передачи Валентина Выговского, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за "шпионаж", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж" гражданина Украины Выговского.

МИД Украины выразил свой протест в связи с этим приговором и назвал его "политизированным".

По словам адвоката Ильи Новикова, дело Выговского "не на 100% фальшивое, но на 80-90% точно".

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