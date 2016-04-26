Украина подала запрос в РФ о выдаче осужденного за "шпионаж" Выговского
20:43, 26 апреля 2016Политика
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Містерство юстиции Украины просит Минюст России передать Украине осужденного в этой стране за якобы шпионаж Валентина Выговского.
Украина просит передать ей Выговского / fakty.ua
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
"Отправили запрос в Минюст РФ относительно передачи Валентина Выговского, которого приговорили к 11 годам лишения свободы за "шпионаж", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Московский областной суд приговорил к 11 годам заключения за "шпионаж" гражданина Украины Выговского.
МИД Украины выразил свой протест в связи с этим приговором и назвал его "политизированным".
По словам адвоката Ильи Новикова, дело Выговского "не на 100% фальшивое, но на 80-90% точно".
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