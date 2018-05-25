Украинский интерес. Прорыв с Надеждой, безвизовый оптимизм и ЭРОтический кульбит

После вынесения обвинительного приговора российским грушникам Александрову и Ерофееву, захваченным весной минувшего года на Донбассе, Кремль решил пойти на уступки в деле Савченко. Украинская военнопленная получила возможность поговорить по телефону с родными и услышать президентское напутствие, после чего прекратила сухую голодовку. Адвокаты Надежды Савченко полагают, что политическое решение об обмене достигнуто, но Путин, скорее всего, будет тянуть время. Ему, с одной стороны, некуда спешить, с другой - хочется обменять освобождение незаконно удерживаемой военнослужащей ВСУ на ослабление санкций Запада против России. И это, к сожалению, не блажь, а уверенность, основанная на знании политической конъюнктуры.

Россия должна более энергично выполнять Минские договоренности.

Показательным в этом плане оказался визит главы французской дипломатии Жана-Марка Эро в Москву. Если по пути в российскую столицу высокий гость говорил, что Россия должна более энергично выполнять Минские договоренности, то в самой столице РФ потребовал от Украины принятия еще в первом полугодии 2016-го «особого статуса Донбасса». На первый взгляд кажется, будто Эро не владеет ситуацией на востоке Украины и не знает о проблемах в работе Трехсторонней контактной группы в Минске, но это не совсем так. Его внешнеполитический кульбит свидетельствует о настроениях в политической элите Старого Света, равно как и призыв Франка-Вальтера Штайнмайера наладить отношения с Москвой.

В свете последних заявлений высокопоставленных европейских дипломатов даже готовность Европейской Комиссии предоставить Украине безвизовый режим начинает вызывать опасения, не является ли этот шаг своеобразной компенсацией для официального Киева за будущую готовность ЕС смягчить санкции в отношении России. Отмена виз, по большому счету, жест доброй воли, нематериальный актив, который хорошо работает в агитационных целях. И Украине определенно не следует расслабляться даже после вступления безвизового режима в силу. Кстати, показательно, что голландский парламент не стал торпедировать ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Раздраженная реакция российского МИДа - лучшее подтверждение адекватности принятого ПАСЕ документа.

Парламентская Ассамблея Совета Европы весьма адекватно оценила ситуацию в Украине, раздав всем сестрам по серьгам. ПАСЕ не только обратила внимание на страдания пленных и заложников на Донбассе, но и отметила неудовлетворительное соблюдение прав человека в оккупированном Россией Крыму. Призывая к мирному завершению конфликта, делегаты ПАСЕ не забыли об освобождении Надежды Савченко и остальных заложников, подчеркнув необходимость наказания тех, кто совершал военные преступления. Украинскую власть ПАСЕ призвала ратифицировать Римский статут, дабы обеспечить надлежащее международное расследование военных преступлений. Раздраженная реакция российского МИДа, продолжающего исповедовать принцип «Нас на Донбассе нет» - лучшее подтверждение адекватности принятого ПАСЕ документа.

Петр Порошенко посетил Бухарест, откуда везет надежду на восстановление добрососедских отношений с Румынией, омраченных еще во время президентства Виктора Ющенко юридической тяжбой вокруг острова Змеиный. Тогдашняя пиррова победа официального Киева в международном суде не принесла «чувство глубокого удовлетворения», отношения Киева и Бухареста были натянутыми, поэтому сегодня необходима масштабная перезагрузка отношений. Логичный повод для нее – изменившаяся ситуация в Черноморском регионе, где оба государства имеют военно-политические интересы, которым предстоит лечь в основу украинско-румынского сближения.

Важным событием для будущего Европы может стать начало экспорта американского газа в страны Старого Света, что может заметно усилить конкуренцию для российских газовиков. В Штатах отлично понимают геополитическое значение этих поставок, и потому готовы использовать против России ее излюбленное энергетическое оружие.