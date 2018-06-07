Геннадий Кернес: Уж если я «клоун», то выходит, что Луценко цирк устроил

Геннадий Кернес – самый упоминаемый политик последней недели. Секретарь Харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности мера, на днях был насильно доставлен в Киевский милицейский главк на допрос, после чего отпущен. МВД официально заявило, что харьковский политик проходит по четырем уголовным делам. Мы решили связаться с Геннадием Кернесом и выяснить его версию прошедших событий.

Геннадий Адольфович, по утверждению милиции, вы – фигурант четырех уголовных дел…

Я бы для начала хотел напомнить министру внутренних дел, что слово – не воробей. И если суммировать и проанализировать все его обвинения в должности министра в адрес самых разных людей и то, сколько раз эта информация потом не подтверждалась, – то мы увидим банальное использование своего служебного положения. Правоохранитель должен быть честен, он говорит с высокой трибуны, и обыватель ему верит. Большинство людей не разбираются в правовых конструкциях, которые выдвигает Луценко. И поэтому я скажу: никаких официальных обвинений я не получал, кроме словесных выступлений со стороны Луценко. Есть презумпция невиновности, и огульные обвинения противоречат действующему законодательству, и министру это известно.

Вчера, выходя на брифинг, он назвал меня «клоуном». Это этичное поведение профессионального министра? Это как называется? Давайте продолжим. Уж если я «клоун», то выходит, что, забирая меня в свои пенаты, в МВД, он там что, цирк устроил?

Министр Юрий Луценко сказал, что на протяжении двух месяцев вам вручались повестки, постановления о приводе на допрос, и что вы не являлись…

Это чистое вранье. Вот вы мне позвонили – а для того, чтобы мне позвонить, вы узнали мой номер, у вас для этого разговора есть деньги на счету, в конце концов. И для того, чтобы я получил повестку и пришел на допрос, необходимо соблюдать процедуру. Она обозначена в Уголовно-Процессуальном кодексе и предусматривает уведомление меня должным образом. А то, что они делают, посылая телеграммы, телефонограммы, – это меня не касается. Во всяком случае, в том виде, в каком они это делают... Я как законопослушный гражданин, имеющий юридическое образование, принял меры для обеспечения своей гражданской защиты.

Давайте вспомним хронологию событий. В 2006 году Луценко обвинил меня с трибуны парламента в получении взятки в 300 тысяч гривен. Я подал заявление в суд, восемь раз его вызывали повестками, и восемь раз он не явился. Мои адвокаты сделали публикацию в «Голосе Украины» – публично, через СМИ. Он ведь любит приглашения через СМИ. Так почему Луценко не приходил? Во время внеочередных выборов в Верховную Раду у городской власти было решение суда, запрещающее установление сцены Народной самообороны на площади Свободы. Луценко тогда заявил, что разделается с Добкиным и Кернесом. И сегодня продолжает дискредитировать городскую власть Харькова.

В июне Луценко на пресс-конференциях обвиняет меня в «крышевании» наркотрафика. А недавно, продолжая дискредитировать меня, поведал средствам массовой информации, что я скрылся – уехал из страны. А я был в официальном тарифном отпуске, что гарантирует мне Конституция.

А 22 июля произошли события, которые уже стали притчей во языцех. Неужели это законные действия по отношению к свидетелю, к гражданину Украины?

А почему вы запретили Народной самообороне строить сцену?

Луценко собрался приехать в Харьков. Николай Катеринчук заявил, что организаторы хотят провести мероприятие на центральной площади города – площади Свободы. Но ведь сцену, которую хотели устанавливать, нужно подключить к коммуникациям, организаторы должны заключить договор на уборку территории после мероприятия, властям нужно обеспечить безопасность людей – и харьковчан, которые придут на площадь, и тех, кто будет находиться на сцене.

Харьков – это большой город, а не частный дом Юрия Луценко. Тем более что у городской власти было судебное решение, запрещающее установку сцены на площади Свободы. Народная самооборона намеревалась призвать к внеочередным выборам, дестабилизировать ситуацию. Внеочередные выборы состоялись, все видят, что в итоге получилось. Тогда на нас оказывали давление народные депутаты Украины Юрий Луценко, Давид Жвания и другие, мы аргументировали свою позицию, Николай Катеринчук согласился с нашей позицией, и встреча прошла на площади Конституции.

Тогда интересы Луценко представлял Катеринчук. И вот недавно на киевских выборах министр обвинил его в том, что Николай Катеринчук – технический кандидат на пост мэра Киева. Это лишнее доказательство, что Луценко придерживается отношений, где от любви до ненависти – один шаг.

Мне почему-то кажется, что вы тоже не уважаете технических кандидатов…

Я привел пример взаимоотношений людей, которые были в одной фракции, в одной политической силе, сидят в одной лодке, а между собой не могут чего-то поделить.

В свое время я уже говорил, что прошел огонь, воду, а сейчас прохожу медные трубы. Просто слава бывает разная. Но если уж Луценко и Ко решили демонизировать человека, то хотя бы понимали, как это делать.

Вот привязывает он меня к наркотикам...

Я не употребляю и никогда не употреблял наркотических веществ. Никогда не стоял на учете в наркодиспансере и никогда в сводках милиции не проходил как человек, употребляющий или распространяющий наркотики. А вот в общественном сознании и, исходя из моей собственной логики, правоохранители всегда были распространителями наркотиков. И я предполагаю, что Юрий Луценко решил изменить схему, заменить «плохих» людей из отдела борьбы с оборотом наркотиков на «своих» – хороших. Под этим предлогом объявлена борьба, найдены мишени, навешены на них ярлыки. Насколько я знаю, правоохранителей, уволенных министром безосновательно, восстановил на работе суд.

Чего добился Луценко? Правовой коллизии, когда непонятно, кто начальник в отделе. Завтра люди, имеющие решение судов, за счет бюджета будут получать компенсации трудовых заработков, которых их лишил Луценко ради своих амбиций. Почему Луценко покрывает то, что народный депутат Украины, известный тележурналист был задержан на границе с Польшей с наркотиками? Известны случаи, когда с поличным были пойманы правоохранители, распространяющие наркотики. Почему Луценко увольняет их задним числом? Чтобы не признавать, что это его кадры.

Возможно, я эмоционален. Но поймите, на какую бы тему Луценко не давал пресс-конференцию, он всегда кого-то оскорбляет, всё ему не так, все ему мешают. Оскорбления в мой адрес – это продолжение его поведения в отношении многих других людей. Он хоть раз извинился перед людьми, у которых на руках есть судебные решения, опровергающие всю грязь, которую он вылил на людей?

Ну разве бывают министры внутренних дел, которые говорят, что они расисты?

Министр бьет мэра столицы государства и говорит: «Я – мужчина!»

Не всем городам везет с мэром...

Давайте не будем давать оценку, кому с кем везет. Думаю, что киевляне, к которым Луценко апеллировал, сделали свой выбор. В результате Народная самооборона смогла набрать всего лишь 2%. Это ли не показатель политической несостоятельности лидера Народной самообороны? Милиция должна работать, как швейцарские часы, а сегодня она работает, как ржавый будильник. Застряло колесо, раззвонило, развалилось... А теперь ищут болты и гайки, чтобы было что крутить. Луценко превратил милицию в инструмент для сведения личных счетов. Это – маразм и полнейший беспредел. Я уже говорил и говорю, что действия министра внутренних дел – профессиональный идиотизм.

Можно еще по сути обвинений? 20 июня вы, действуя из хулиганских побуждений, в помещении харьковского исполкома побили гражданина Р. и угрожали физической расправой...

Я никого не бил. Есть факт, а есть событие, о котором я не хотел бы говорить до окончательного решения этого вопроса. Есть постановление суда, запрещающее вести какие-либо следственные действия до тех пор, пока не будут рассмотрены мои заявления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела

Я уже говорил, что это конъюнктурно возбужденное уголовное дело. Но окончательную точку может поставить только суд. Сегодня этого дела в МВД нет, оно передано в прокуратуру, потому что МВД не может рассматривать категорию таких дел, поскольку у меня есть статус. Получается, что у Луценко, на сайте МВД, вывешивают информацию, которая не соответствует действительности.

И вообще, скажите, вот вы задаете мне эти вопросы. А я что, признан обвиняемым? Или я совершил противозаконные действия, и тому есть доказательства?

А сколько раз возбуждались дела против Луценко? Да он по сравнению со мной постоянный нарушитель общественного порядка.

В одном из пресс-релизов МВД сказано, что два года назад, в 2006-м, 29 июня нанесли гражданину Г. телесные повреждения…

Исходя из этой логики, обвинить можно кого угодно. Ну не распространяйте эти бациллы, как делает Луценко. Не вешайте ярлыки, как их вешают коровам на ухо – сколько она молока дает. Министр внутренних дел вообще должен меньше говорить. Такое чувство, что он своими разговорами хочет скрыть свою слабость и импотентность. У него все плохие, в том числе и прокуратура, которая полностью саботирует его пинкертонские способности. Луценко насмотрелся сериала «Бригада» и решил поиграть в эту игру. Ему доверили ручку, которой он должен подписывать планы по реорганизации, усилению ответственности, созданию условий, обеспечению жильем сотрудников правоохранительных органов. А вы посмотрите, что происходит – все активы МВД распродаются. Все уходит по разным схемам.

Господин министр рапортует: добился, добился, добился... А когда люди, получившие оправдательные приговоры, просят, чтобы он извинился, министр, как страус, прячет голову в песок, выставляя только одно место...

Вот последнее дело из перечисленных министерством, по которому вы проходите. «Гражданин М. организовал покушение на убийство, в том числе и Кернеса...» В каком качестве вы тут проходите?

Напомню события. 22 июля меня выкрали люди в масках, везли, меняя разные экипажи, никто со мной не разговаривал, пить не давали, в туалет выйти не давали, позвонить родственникам не давали, позвонить Михаилу Марковичу Добкину – харьковскому мэру – не давали. Привозят по делу, в котором я свидетель, по покушению на меня. Это же абсурд! Я уже давно прошу следователя: поменяйте мне статус согласно закону. Ну как может быть уголовное дело без потерпевшего? Тем более, это дело о покушении на убийство меня, Добкина и моего сына. Мало того, что ноль реагирования на мои заявления.

Что говорит МВД? Что я скрываюсь от следствия. Аргумент – запрос в харьковское адресное бюро. Им якобы ответили, что Кернес не прописан в Харькове. Но это же смешно. Я живу в Харькове, работаю в Харькове, голосую в Харькове. Они демонстрируют силу, привозят, тратят бюджетные деньги. В результате задают мне семь вопросов, на которые я много раз давал ответы в Харькове.

Говорят, что у вас серьезный антирейтинг в Харькове.

Хотел бы вызвать к какому-нибудь барьеру тех, кто так говорит. Я депутат трех созывов, два из которых я избирался по мажоритарке. И проходил в горсовет с абсолютным большинством. Таких результатов не имел ни один мажоритарщик из Харьковского горсовета. Я был секретарем Харьковского горсовета и при другом мэре, и тогда тоже пользовался уважением и умел доказывать, почему не надо принимать те или иные решения. И меня уже нельзя воспринимать, как гражданина Кернеса с антирейтингом. Хотя Луценко, Арьев, Ляшко, Фельдман и др., используя свое положение в Верховной Раде, могут тратить деньги на дискредитацию власти и демонизацию конкретного человека.

Я работаю в интересах территориальной громады и не думаю, что для оценки человеческих качеств можно применять «рейтинги» или «антирейтинги». Рейтинги сегодня – это фикция. Но, для сравнения, антирейтинг Луценко самый высокий по Украине. Так что давайте, если берем рейтинги, делать это в сравнении. Давайте сравним рейтинги политических сил – Партии регионов и Народной самообороны, к которой имеет отношение Луценко – в Харькове или даже в Киеве. Луценко, как колобок, сначала от Мороза ушел, потом от Президента, сейчас вообще выпал из обоймы, и ему страшно хочется вернуться на политический Олимп.

Депутаты Харьковского городского совета провели более двадцати сессий, приняли важные решения, и с точки зрения статистики мы опережаем все предыдущие созывы. Да, у нас, как и в других городах, есть проблемы ЖКХ, транспорта, связи, образования, трудоустройства, которые нам нужно решать, но из-за таких вот несостоятельных министров мы тратим время непонятно на что. Сейчас я исполняю обязанности городского головы, я должен работать на интересы территориальной громады. Не могу я все бросить и ублажать Луценко – сейчас коммунальные службы готовят Харьков к зиме.

Разговаривала Лана Самохвалова