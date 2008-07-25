Затулин постучал по мячику и вылетел в Москву

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН вылетел из Симферополя в Москву рейсом 13.20 по киевскому времени.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону сотрудница московской приемной Института стран СНГ.

«Константин Федорович позвонил, сказал, что уже вылетел», - сообщила сотрудница приемной. При этом она не смогла уточнить, кто купил билет К.ЗАТУЛИНУ.

Как стало известно УНИАН, находясь на территории аэропорта «Симферополя», российский депутат пытался играть в теннис. Правда, спустя некоторое время правоохранители попросили его вернуться в VIP-зал. Билет К.ЗАТУЛИНУ куплен за счет МИДа Украины.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля. По информации российской телекомпании НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир, который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.

По информации источника в СБУ, Служба безопасности Украины возбудила в отношении К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.