Янукович готовится к представлению в ЦК?

На следующей неделе премьер-министр Виктор Янукович едет в Россию. Именно с этой поездкой эксперты связывают целый ряд его заявлений о том, чтобы отложить присоединение к плану Украина – НАТО и инициативы правительства по реанимации ЕЭП. Выкристаллизовалась ли повестка этой встречи? Кто ее инициировал, мы или Россия? Как идет подготовка к визиту? Эти вопросы УНИАН задала украинским экспертам.

Владимир Корнилов, директор украинского филиала института стран СНГ:

БОЙКО ПРОВЕЛ РАЗВЕДКУ И ПОНЯЛ, ЦЕН НИКТО СНИЖАТЬ НЕ БУДЕТ…

Повестка предстоящего визита вобщем-то сформулирована. Она сводится к одному единственному вопросу – цене не энергоносители. Понятно, что сейчас, когда Украину ожидает солидный экономический кризис, связанный с пересмотром цен, новый Кабмин хочет добиться каких-то уступок от России.

Этот вопрос будет определяющим, возможно, для российских и украинских руководителей на много лет вперед.

Никто в правительстве Януковича, вероятнее всего, не рассчитывает, что Россия согласиться снизить цену на газ. Тем более что Бойко (министр Украины по вопросам ТЭК. - Автор) уже провел разведку на эту тему, и ему были даны четкие ответы на этот счет. Россия больше не собирается спонсировать ни одну из стран, не имея железных гарантий насчет будущего курса этих стран. Виктор Федорович на днях сделал заявления, которые должны были дать сигнал, что в Украине к власти пришли более прагматичные люди, для которых лозунг «Геть от Москвы», не является чем-то серьезным. Но в Москве люди научены горьким опытом и прекрасно понимают: сегодня Янукович заявил, что мы в НАТО не идем, а Тарасюк вчера сказал, что мы вступаем, и даже без референдума. В этом плане все в Москве будут делать скидку на любые заявления и Януковича, и Тарасюка.

Вряд ли сейчас будет затрагиваться тема Черноморского флота, а тема ЕЭП уже реанимирована, это, очевидно, и закреплено в Универсале. И, скорее всего, Россия готова будет обсуждать вопрос развития ЕЭП на более серьезном уровне, чем при Тимошенко и даже при Еханурове.

Владимир Музыка, дипломат в ранге советника, долгое время возглавлявший управление СНГ в МИДе:

ВСЕ СЛОВА ЯНУКОВИЧА ПО НАТО – ЭТО ЖЕЛАНИЕ СНЯТЬ СИНДРОМ СТРАХА РОССИЯН ПЕРЕД АЛЬЯНСОМ…

Практически все украинские премьеры свой первый визит после назначения на премьерский пост делали в Россию. Ничего удивительного, РФ – стратегический сосед, на котором завязана треть товарооборота и поставки энергоресурсов.

Из этого ряда, кстати, выпал лишь Павел Лазаренко, нанесший свой первый визит в Узбекистан. Насколько я знаю, официальных приглашений российский МИД нашему премьеру не передавал. Его мог пригласить в Россию посол РФ Черномырдин, а мог по телефону – Путин.

Все эти визиты тщательным образом готовятся. Как человек, долгое время занимавшийся именно подготовкой визитов первых лиц в Москву, могу предположить, что прорабатываются все острые вопросы. Все, что нужно знать по Черноморскому флоту, все по ЕЭП.

Конечно, все его слова по НАТО – это демонстрация лояльности, желание снять синдром страха россиян перед НАТО.

Но премьера понять можно: скоро осень – какое НАТО?

Нелишним будет провести широкую пропагандистскую работу по вступлению в Альянс. Хотя все понимают, что откладывать присоединение к плану – не слишком хорошо для Украины.

Должен признаться, что все наши премьеры были очень обучаемыми.

Дмитрий Выдрин, политолог, народный депутат, БЮТ:

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ – СЪЕЗДИТЬ В ЦК, ПРЕДСТАВИТЬСЯ…

Как идет подготовка к визиту, я не знаю, поскольку оппозиция никоим образом в этом не участвует.

Во время визита будут обсуждаться вещи, которые украинская сторона считает важными для России, хотя российская сторона их настолько важными не считает. У нас существует заблуждение о том, что им важно наше позиционирование по отношению к НАТО. Хотя на самом деле наиболее просвещенная часть российского руководства без особого интереса относятся к евроатлантическим перспективам Украины. Для них этот вопрос является ритуальным, а не реальным. Они понимают, что вступление Украины в НАТО в ближайшие годы нереально, но в силу ритуала делают грозный вид, что мы против расширения НАТО. А на самом деле не придают этому никакого значения.

Россия придает значение только одной проблеме – проблеме русского языка. Россия, по их мнению, имеет влияние только там, где имеет хождение русский язык. Поэтому это единственная позиция, которая сегодня является константой в российском внешнем векторе.

Что касается газа, то уже давно и много в России говорилось о том, что со всеми, включая ближайших друзей России, Москва переходит на рыночные цены. В России создается газовая биржа, и цены на газ будут определяться по биржевым котировкам, так же, как по котировкам на нефтяных биржах определяются цены на нефть. Будут заключаться краткосрочные контракты, а долгосрочных уже не будет. Поэтому проси – не проси, прогибайся – не прогибайся, цена на газ будет определяться не в Администрации Президента, а на газовой бирже Российской Федерации.

Чего можно ожидать от визита? Я ничего не ожидаю. Это – ритуальный визит. Для многих наших чиновников невозможно работать без обкома или ЦК. Только для одних ЦК находится в Брюсселе или Вашингтоне, а для других в Москве. Так что цельвизита – съездить в ЦК, представиться.

Записала Маша Мищенко