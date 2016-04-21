Доход Березюка в 2015 году составлял 76,5 тысяч гривен - декларация

Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что эти средства являются его заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

В то же время, семья Березюк получила 608 тыс. 961 грн 32 копеек дохода. Из них 31 тыс. 211 грн 32 коп является зарплатой, а еще 577 тыс. 750 грн - другие виды доходов.

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В декларации Березюка указанное имущество, находящееся в собственности, в аренде или ином праве пользования членов его семьи. Это земельный участок площадью 500 кв.м, жилой дом - 186,1 кв.м и две квартиры - 46 кв.м и 90 кв.м.

Среди прочего в декларации указано только информацию о финансовых обязательствах членов семьи депутата. Речь идет о добровольном страховании - 3 тыс. 379 грн 19 коп, содержание недвижимого имущества - 44 тыс. грн, погашение основной суммы займа (кредита) - 170 тыс. 924 грн и погашение суммы процентов по займу (кредиту) - 825 тыс. 726 грн.

Как сообщал УНИАН, Доход председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Белоуса в 2015 году сократился в 3,3 раза - до 653,7 тысячи гривен с 2,16 миллиона гривен в 2014 году, говорится в опубликованной им декларации на сайте ведомства.