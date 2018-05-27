Янукович посылает Путину антинатовские сигналы

На третий день премьерства Янукович заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО должно решаться совместно Кабмином, Президентом и Верховной Радой. Вопрос референдума как-то отодвинулся на второй план. Тогда же сказал, что “необходимо руководствоваться экономической целесообразностью", – возможно, перепутал военный альянс со Всемирной торговой организацией.

За несколько дней до запланированного визита в Россию Янукович заговорил иначе. Правительство, мол, намерено отсрочить присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, чтобы было время поднять уровень информированности населения в этом вопросе. “...Ответ на диалог, который будет длиться несколько лет в украинском обществе о вступлении Украины в НАТО, даст общеукраинский референдум по этому вопросу”.

А какова же позиция Януковича? Как у премьера Кучмы в свое время – скажите мне, что строить, и я построю... Заглянем в историю отношений Янукович – НАТО.

В ходе выборов и формирования парламентской коалиции Партия регионов активно поддерживала антинатовские настроения, принимала участие в реализации российского проекта по недопущению совместных военных учений Украины со странами Запада (в частности, организовывала пикеты в Феодосии).

Стоит вспомнить слова лидера ПР в прошлом месяце. Если, мол, новых выборов в Верховную Раду в ближайшее время не будет, то он публично объявит о поддержке своей политической силой членства Украины в НАТО и возьмет на себя обязательство осуществлять план действий по вступлению Украины в НАТО на должности премьер-министра (ни первого, ни второго он, кстати, не сделал). “А если выборы состоятся осенью” (то есть в случае досрочных выборов. – Автор) “…Тогда позиция Партии регионов будет диаметрально противоположной”.

Понятно, НАТО было и остается для “регионалов” темой для спекуляций, инструментом для давления на Президента.

Интересно, какую же позицию будут отстаивать бело-голубые в новом, уже “своем” правительстве? Насколько она будет адекватной озвученным заявлениям и действиям Януковича-премьера образца 2002 – 2004 годов?

В начале 2003-го премьер-министр Янукович заявил следующее: “Выполнение плана целей "Украина-НАТО" на текущий год позволит перейти к следующему этапу двусторонних отношений – получению полноправного членства в альянсе”. Об этом он сказал не кому-нибудь, а генеральному секретарю НАТО Джорджу Робертсону на встрече в Брюсселе.

И уже через несколько месяцев, 19 июня 2003 года ВР приняла инициированный Президентом Кучмой Закон “Об основах национальной безопасности Украины”, который является определяющим для внутренней и внешней политики государства. Поскольку именно в нем записано: «Основными направлениями государственной политики по вопросам национальной безопасности Украины являются: обеспечение полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, приобретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора».

За данный закон проголосовали конституционное большинство народных депутатов Украины – 319, среди которых было рекордное число представителей Партии регионов – 41 из 46. То есть почти 90%! Следует, конечно, понимать, что законопроект выдвигал не Ющенко, а Кучма, который умел контролировать процесс.

3 августа этого года “регионалы” согласовали и подписали Универсал национального единства, который содержит пункт о НАТО в такой редакции: “Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с Законом Украины «Об основах национальной безопасности Украины» (в редакции, действующей на дату подписания этого Универсалу). Решение вопроса о вступлении в НАТО по результатам референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур”. Во время стола сам Янукович говорил, что нужно различать уличные лозунги и реальные шаги, намекая на свою позицию образца 2003 года.

Универсал, конечно, не юридический документ, и никаких обязательств не на кого не налагает.

Сейчас, готовя визит в Россию, глава правительства пытается максимально нивелировать свои пронатовские высказывания, которые могут быть негативно восприняты в Москве.

Путин должен был получить несколько месиджей, которые звучали из уст Януковича в последние дни. Первый: с НАТО мы пока подождем. Второй: вопрос о придании особого статуса русскому языку зависит от решения конституционного большинства или результатов референдума. И то, и другое от нас (правительства и фракции ПР) не зависит...

В России Янукович, наверное, будет действовать, как Кучма. Будет говорить то, что хочет услышать самодержец: НАТО отложим насовсем, возьмем курс на ЕЭП и, конечно, введем второй государственный язык.

Такие политические “дурилки” не только Кучме помогали выходить из сложных ситуаций...

Конечно, в случае референдума по НАТО в ближайшее время эта идея потерпит фиаско: украинцы мало знают о некогда “вражеском” альянсе.

В случае отсрочки всенародного волеизъявления шансы на это существенно возрастут, но вступление в НАТО растянется на несколько лет. “Если раньше планировалось это сделать за 3–5 лет, то теперь может растянуться на 5–10", – говорит заместитель директора Центра прогнозирования социально-экономических и политических процессов Богдан Сикора. Он считает, что вступление, несмотря на все перипетии, обязательно состоится, причем решение может быть принятое необязательно через референдум. “Если начнутся у нас теракты или военные действия, все быстро поймут, что нужно вступать в Альянс", – считает Сикора.

Интересно, что, в соответствии с Законом «Об основах национальной безопасности Украины», нам не нужны никакие референдумы. Кстати, большинство стран-учредительниц НАТО (Франция, Бельгия, Италия, Нидерланды, Дания, Исландия, Норвегия, Португалия, США) вступали в Альянс на основании подписи главы государства и ратификации парламентом соответствующего соглашения. При вступлении не требовалось никаких специальных законов о НАТО, подобных тому, который уже есть в Украине.

Эксперт также склоняется к мнению, что решение об этом должен принять сам Ющенко: "Ключевую роль должен играть глава государства. Именно он должен принять волевое решение”.

Дмитрий Стаховский