Где отдыхают депутаты?

С таким вопросом УНИАН обратился к представителям разных фракций.

Виталий Шибко (СПУ) читает “Тихий Дон” и пишет книгу:

Раньше во время отпуска я с детьми и женой ходил на байдарках.

Но дети выросли, появляются нетложные дела, поэтому с байдарками пришлось проститься.

Сейчас я пишу книгу к 15-летию СПУ. Анализирую, действительно ли мы шли путем социал-демократии и не делали ли ошибок.

Отдыхаю, когда гуляю с детьми и внуками.

Во время отпуска могу много читать. Люблю читать несколько книг одновременно. Сейчас засел за полное издание “Тихого Дона”, который подарил мне Черномырдин. Когда-то читал Коэльо одновременно с Софоклом и новый роман Брауна. Кстати, потянуло на классику, я взял Чехова и с удивлением для себя обнаружил, что Чехов – это лучше модных авторов, того же Коэльо.

Петр Порошенко (НУ) едет туда, где он решил жениться:

С четырьмя своими детьми и женой еду в Крым, на южное побережье. Крым дорогое мне место, именно там я решил жениться. Она поехала в Крым с родителями, а я узнав об этом, приехал туда с братом. И понял, что это женщина, с которой я хотел бы прожить всю свою жизнь.

Крым – это место где сошлись разные эпохи, где чувствуется дыхание времени. Разные части полуострова не похожи одна на другую, там никогда не бывает скучно. Крым – это также любимое место для моих детей, потому что в это время отец принадлежит им.

Виталий Хомутинник (ПР) уже получил две визы:

У меня открыты две визы – шенгенская и хорватская. В Греции и в Хорватии на яхтах отдыхают две компании моих друзей. Я еще не решил, к какой из них мы с женой присоединимся. Но за два дня определюсь. На таких яхтах помещается три-четыре семьи. На яхте можно заняться дайвингом или подводной охотой.

Пойманную рыбу можно пожарить на яхте или зайти на какой-нибудь из островов и сделать это на природе.

Тарас Чорновил (ПР) будет скрываться от оппонентов за стеклом машины:

Я люблю автомобильные путешествия. Люблю посидеть за рулем, поесть и заночевать в придорожных мотелях. Уже в который раз я так буду путешествовать с семьей по Европе, через Австрию в Италию. Такой отдых дает прекрасную возможность не видеть оппонентов и коллег по депутатскому корпусу, и вообще никого из знакомых.

Кроме того, нет ничего лучшего, чем видеть мир сквозь окно автомобиля, когда пейзажи, ландшафты сменяют друг друга, а ты чувствуешь себя автономным и самодостаточным.

Владимир Стретович (НУ) пил пиво и не мог наговориться:

Я только что приехал из Крыма, где отдыхал в санатории “Новая Ореанда”. Отпуск - уникальное время для общения, для того, чтобы поговорить о том, о чем не успели наговориться, почитать что-то вместе. В этот раз мы на полдня арендовали яхту и прекрасно отдохнули.

Днем проводили время вместе с детьми, вечером – дети шли со своей компанией, а я пил с коллегами по фракции пиво на побережье.

Опрашивала Маша Мищенко